В Україні вакцинували вже понад 51 тисячу осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже понад 51 тисяч людей, найбільше — на Донеччині, найменше — на Чернігівщині. За минулу добу, зокрема, щепили 3 596 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал верифікованого МОЗ проекту “Коронавірус інфо”.
Цитата
“Від початку кампанії щеплено 51 137 осіб, із них отримали 1 дозу — 51 137 осіб”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Так, 3 596 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 13 березня 2021 року в Україні, що значно менше, ніж попередньої доби.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Луганській області (370 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4 784 щеплення), найменша – у Чернігівській області (926 щеплень).
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
Вінницька область – 10 щеплень;
Волинська область – 120 щеплень;
Дніпропетровська область – 80 щеплень;
Донецька область – 130 щеплень;
Житомирська область – 110 щеплень;
Закарпатська область – 210 щеплень;
Запорізька область – 10 щеплень;
Івано-Франківська область – 214 щеплень;
Київська область – 260 щеплень;
Кіровоградська область – 90 щеплень;
Луганська область – 370 щеплень;
Львівська область – 80 щеплень;
Миколаївська область – 120 щеплень;
Одеська область – 130 щеплень;
Полтавська область – 82 щеплення;
Рівненська область – 110 щеплень;
Сумська область – 70 щеплень;
Тернопільська область – 210 щеплень;
Харківська область – 120 щеплень;
Херсонська область – 230 щеплень;
Хмельницька область – 270 щеплень;
Чернівецька область – 290 щеплень;
:Чернігівська область – 170 щеплень;
Черкаська область – 110 щеплень.
Доповнення
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.