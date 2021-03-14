В Украине вакцинировали уже более 51 тысячи человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже более 51 тысяч человек, больше всего — в Донецкой области, меньше всего — в Черниговской области. За минувшие сутки, в частности, прививали 3596 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал верифицированного МЗ проекта “Коронавирус Инфо”.
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“С начала кампании привито 51137 человек, из них получили 1 дозу — 51 137 человек”, — говорится в сообщении.
детали
Так, 3 596 человек привито против COVID-19 за сутки 13 марта 2021 в Украине, что значительно меньше, чем предыдущих суток.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Луганской области (370 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4784 прививки), наименьшая — в Черниговской области (926 прививок).
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область — 10 прививок;
Волынская область — 120 прививок;
Днепропетровская область — 80 прививок;
Донецкая область — 130 прививок;
Житомирская область — 110 прививок;
Закарпатская область — 210 прививок;
Запорожская область — 10 прививок;
Ивано-Франковская область — 214 прививок;
Киевская область — 260 прививок;
Кировоградская область — 90 прививок;
Луганская область — 370 прививок;
Львовская область — 80 прививок;
Николаевская область — 120 прививок;
Одесская область — 130 прививок;
Полтавская область — 82 прививки;
Ровенская область — 110 прививок;
Сумская область — 70 прививок;
Тернопольская область — 210 прививок;
Харьковская область — 120 прививок;
Херсонская область — 230 прививок;
Хмельницкая область — 270 прививок;
Черновицкая область — 290 прививок;
Черниговская область — 170 прививок;
Черкасская область — 110 прививок.
Дополнение
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.