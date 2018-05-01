В Україні успішно протестували удосконалений бойовий модуль "Дуплет"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Удосконалений бойовий модуль “Дуплет”, що призначений для модернізації бронетехніки, пройшов успішні випробування. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Житомирський бронетанковий завод” значно підвищив характеристики бойового модуля та обладнав його удосконаленою системою вогню, яка дозволяє супроводжувати цілі в автоматичному режимі, розраховувати балістику боєприпасів та вести точний вогонь як в день, так і вночі", — написав Президент.
Раніше Порошенко заявив про успішні випробування протитанкового комплексу "Скіф".