В Украине успешно протестировали усовершенствованный боевой модуль "Дуплет"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Усовершенствованный боевой модуль "Дуплет", предназначенный для модернизации бронетехники, прошел успешные испытания. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Житомирский бронетанковый завод" значительно повысил характеристики боевого модуля и оборудовал его усовершенствованной системой огня, которая позволяет сопровождать цели в автоматическом режиме, рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь как днем, так и ночью", - написал президент.
Ранее Порошенко заявил о успешных испытаниях противотанкового комплекса "Скиф".