В Україні у березні 2020 року відбудеться виїзне засідання Військового комітету НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Україні на початку березня наступного року відбудеться виїзне засідання Військового комітету НАТО. Про це у Facebook повідомив начальник Національної академії сухопутних військ, генерал-лейтенант Павло Ткачук, передає УНН.
“Отримав інформацію від Місії України при НАТО про те, що наприкінці березня наступного, 2020 року на базі Національної академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та підпорядкованих військових частин відбудеться виїзне засідання Військового комітету НАТО. Для нас це особлива честь й, водночас, величезна відповідальність. Колектив академії приступив до підготовки цього надважливого заходу міжнародного співробітництва України та її Збройних Сил, щоб достойно представити нашу державу”, — зазначив Ткачук.
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Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому проект закону № 0906 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби.