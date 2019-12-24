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В Україні цього року зареєстровано понад 200 шлюбів в установах виконання покарань

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Від початку року в Україні в установах виконання покарань було зареєстровано понад 200 шлюбів. Про це кореспонденту УНН повідомили у Міністерстві юстиції України у відповідь на запит.

Так, з початку 2019 року в установах виконання покарань було зареєстровано 218 шлюбів засуджених. Додамо, що у 2018 році було зареєстровано 484 шлюби засуджених у вищезазначених установах.

Раніше УНН повідомляв, в Україні, починаючи з 2007 року, помітно зменшується кількість державних реєстрацій шлюбу. У 2018 році відбулося майже на 190 тис. шлюбів менше, ніж у 2007 році.

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