В Україні цього року обліковано понад 700 проваджень через порнографію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. З початку цього року в Україні обліковано понад 700 кримінальних правопорушень через ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у ГПУ.
Так, в Україні за січень-серпень 2019 року обліковано 727 кримінальних проваджень за статтею 301 КК України через ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів.
Загалом зареєстровано 774 кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 47 проваджень.
До суду було направлено 591 провадження.
Нагадаємо, батька двох маленьких дітей затримали за катування і розповсюдження порно.