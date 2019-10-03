В Украине в этом году учтено более 700 производств из-за порнографии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. С начала этого года в Украине учтено более 700 правонарушений за ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в ГПУ.
Так, в Украине за январь-август 2019 года учтено 727 уголовных производств по статье 301 УК Украины за ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов.
Всего зарегистрировано 774 уголовных преступлений. Из этого количества закрыто 47 производств.
В суд было направлено 591 производство.
Напомним, отца двух маленьких детей задержали за пытки и распространение порно.