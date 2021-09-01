В Україні створять територіальні комісії з верифікації боргів ТКЕ за газ

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Кабінет Міністрів під час засідання затвердив положення про утворення територіальної комісії питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах. Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Для того, щоб процес реструктуризації боргів теплоенерго запрацював якнайшвидше, ми одразу приймаємо положення про територіальні комісії, які будуть займатися аналізом та верифікацією об’єму боргів. Подивимось по кожному підприємству та кожному регіону, скільки там витрат на виробництво, скільки боргів, наскільки дійсно обґрунтовані ці борги”, — заявив Шмигаль.

Деталі

За словами Шмигаля, після ретельної перевірки розпочнеться процес реструктуризації боргів.

Як заявила заступниця Міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська, відповідний законопроект розроблено Мінрегіоном.

Додамо

У серпні Зеленський підписав ухвалений парламентом законопроект № 3508-д про реструктуризацію заборгованості теплокомуненерго. Зазначалося, що закон врегульовує ситуацію із заборгованістю на ринку природного газу, що виникла внаслідок різкого підвищення тарифів. Документ допоможе реструктуризувати борги теплопостачальних та теплогенеруючих організацій.

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