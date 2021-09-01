В Украине создадут территориальные комиссии по верификации долгов ТКЭ за газ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Кабинет Министров на заседании утвердил положение о создании территориальной комиссии по согласованию задолженности по разнице в тарифах. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
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“Для того, чтобы процесс реструктуризации долгов Теплоэнерго заработал как можно быстрее, мы сразу принимаем положение о территориальных комиссиях, которые будут заниматься анализом и верификацией объема долгов. Посмотрим по каждому предприятию и каждому региону, сколько там затрат на производство, сколько долгов, насколько действительно обоснованы эти долги”, — заявил Шмыгаль.
Детали
По словам Шмыгаля, после тщательной проверки начнется процесс реструктуризации долгов.
Как заявила заместитель Министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская, соответствующий законопроект разработан Минрегионом.
Добавим
В августе Зеленский подписал принятый парламентом законопроект № 3508-д о реструктуризации задолженности теплокоммунэнерго. Отмечалось, что закон регулирует ситуацию с задолженностью на рынке природного газа, которая возникла в результате резкого повышения тарифов. Документ поможет реструктуризировать долги теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций.