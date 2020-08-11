В Україні сподіваються на підтримку НАТО для безпеки у Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Україна готова бути основним партнером Північноатлантичного альянсу у забезпеченні безпеки у Чорному морі. Про це йдеться у заяві офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, передає УНН.
“У межах Програми розширених можливостей НАТО, партнером якої нещодавно стала Україна, ми сподіваємось на активізацію спільних зусиль для забезпечення безпеки у чорноморському регіоні, а також на тісну співпрацю щодо подолання гібридних загроз”, — заявила Стефанішина під час зустрічі з послом Великої Британії Меліндою Сіммонс.
Зазначається, що були обговорені такі питання:
-
- прогрес та наступні кроки в узгодженні положень Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і партнерство між Україною та Великою Британієюї;
-
- участь України у реалізації Європейського зеленого курсу;
-
- важливість екологічно чистого й відповідального ставлення до довкілля й відновлення економіки після коронакризи;
-
- виконання Річної національної програми під егідою Комісії “Україна — НАТО”;
-
- посилення співпраці у рамках Платформи “Україна — НАТО” з протидії гібридній війні;
-
- порядок денний у досягненні гендерної рівності, протидії домашньому насиллю, зокрема важливість інформаційної роботи.
-
“Віцепрем’єрка також подякувала за постійне зростання обсягів технічної допомоги, яку уряд Великої Британії надає Україні для підтримки економічних реформ, безпеки, подолання наслідків агресії РФ на сході України, а також на гуманітарні та освітні проєкти”, — повідомив офіс Стефанішиної.
Нагадаємо, раніше Стефанішина заявила про “гарні шанси на конструктив” з Угорщиною щодо відновлення засідань “Україна-НАТО”.