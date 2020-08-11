В Україні сподіваються на підтримку НАТО для безпеки у Чорному морі

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Україна готова бути основним партнером Північноатлантичного альянсу у забезпеченні безпеки у Чорному морі. Про це йдеться у заяві офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, передає УНН.

“У межах Програми розширених можливостей НАТО, партнером якої нещодавно стала Україна, ми сподіваємось на активізацію спільних зусиль для забезпечення безпеки у чорноморському регіоні, а також на тісну співпрацю щодо подолання гібридних загроз”, — заявила Стефанішина під час зустрічі з послом Великої Британії Меліндою Сіммонс.

Зазначається, що були обговорені такі питання:

  • прогрес та наступні кроки в узгодженні положень Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і партнерство між Україною та Великою Британієюї;
  • участь України у реалізації Європейського зеленого курсу;
  • важливість екологічно чистого й відповідального ставлення до довкілля й відновлення економіки після коронакризи;
  • виконання Річної національної програми під егідою Комісії “Україна — НАТО”;
  • посилення співпраці у рамках Платформи “Україна — НАТО” з протидії гібридній війні;
  • порядок денний у досягненні гендерної рівності, протидії домашньому насиллю, зокрема важливість інформаційної роботи.

“Віцепрем’єрка також подякувала за постійне зростання обсягів технічної допомоги, яку уряд Великої Британії надає Україні для підтримки економічних реформ, безпеки, подолання наслідків агресії РФ на сході України, а також на гуманітарні та освітні проєкти”, — повідомив офіс Стефанішиної.

Нагадаємо, раніше Стефанішина заявила про “гарні шанси на конструктив” з Угорщиною щодо відновлення засідань “Україна-НАТО”.

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