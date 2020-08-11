В Украине надеются на поддержку НАТО для безопасности в Черном море

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88955 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102997 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128417 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108262 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128487 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101476 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102251 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104085 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101969 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101514 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Украине надеются на поддержку НАТО для безопасности в Черном море

В Украине надеются на поддержку НАТО для безопасности в Черном море

Киев  •  УНН

 • 10041 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Украина готова быть основным партнером Североатлантического альянса в обеспечении безопасности в Черном море. Об этом говорится в заявлении офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, передает УНН.

“В рамках Программы расширенных возможностей НАТО, партнером которой недавно стала Украина, мы надеемся на активизацию совместных усилий для обеспечения безопасности в черноморском регионе, а также на тесное сотрудничество по преодолению гибридных угроз”, — заявила Стефанишина во время встречи с послом Великобритании Мелиндой Симмонс.

Отмечается, что были обсуждены следующие вопросы:

  • прогресс и следующие шаги в согласовании положений Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Великобританией;
  • участие Украины в реализации Европейского зеленого курса;
  • важность экологически чистого и ответственного отношения к окружающей среде и восстановление экономики после коронакризиса;
  • выполнение Годовой национальной программы под эгидой Комиссии “Украина — НАТО”;
  • усиление сотрудничества в рамках Платформы “Украина — НАТО” по противодействию гибридной войне;
  • повестка дня в достижении гендерного равенства, противодействия домашнему насилию, в частности важность информационной работы.

“Вице-премьер также поблагодарила за постоянный рост объемов технической помощи, которую правительство Великобритании предоставляет Украине для поддержки экономических реформ, безопасности, преодоления последствий агрессии РФ на востоке Украины, а также на гуманитарные и образовательные проекты”, — сообщил офис Стефанишиной.

Напомним, ранее Стефанишина заявила о “хороших шансах на конструктив” с Венгрией по восстановлению заседаний “Украина — НАТО”.

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