В Україні скорочуються обсяги продажу пального
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. За місяць в Україні скоротилися обсяги споживання усіх видів пального. Про це свідчать дані Держстату, передає УНН.
Так, роздрібний продаж скрапленого газу через автозаправні станції (АЗС) у листопаді 2017 року скоротився на 3,3% порівняно з жовтнем цього року до 59,5 тис. тонн.
Водночас, за місяць роздрібні продажі бензину моторного скоротилися на 8,3% - до 122,7 тис. тонн.
Так, у листопаді 2017 року роздрібні продажі бензину моторного марки А-92 через АЗС України становили 52,5 тис. тонн, бензину марки А-95 — 58,9 тис. тонн, марки А-98 — 374,1 тонни.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Справа АМКУ проти WOG та ОККО - це спроба тиску
Роздрібні продажі дизпалива в Україні за місяць скоротилися на 10,2% - до 94,4 тис. тонн.
Разом з тим, за рік в Україні обсяги продажів скрапленого газу зросли на 17,9%, бензину моторного - скоротилися на 11%, дизпалива - зменшилися на 1,6%.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, ціни на пальне в Україні за останні півтора місяці зросли більш, ніж на 5%. Експерти пояснюють подорожчання послабленням гривні та здорожчанням нафти на кордоні.