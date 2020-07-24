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В Україні скасували концерти російської співачки Zivert

В Україні скасували концерти російської співачки Zivert

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. В Одесі скасували концерт російської співачки Zivert, який мав відбутися сьогодні, 24 липня. Окрім того, скасували концерти у Києві через "політичні перепони". Про це повідомляє УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

"Запланований раніше концерт російської співачки Юлії Зиверт, відомої як Zivert, в Одесі 24 липня не відбудеться. Про це свідчать зокрема сайти для продажу квитків. Про скасування концерту у Києві повідомив заклад Osocor Residence, який пояснив скасування "політичними перепонами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сама співачка днями повідомила про скасування своїх концертів в Одесі та Києві, пояснивши їх обмеженнями через коронавірусну пандемію.

Нагадаємо, з початку цього року на територію України не було пропущено 1000 громадян Російської Федерації.

Як повідомлялося в УНН раніше, російські співак та флейтист отримали заборону в’їзду на 3 роки через відвідування окупованих територій України.

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