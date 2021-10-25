В Україні шахраї продають підроблену "Дію": як відрізнити фейк від оригіналу, розповіли в Мінцифрі

$41.280.10
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 13127 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 71489 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 121131 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 105864 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 114381 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 85409 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 74184 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 162718 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87124 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 260345 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 38554 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 35221 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 33665 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 40411 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 22000 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 127785 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 162740 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 260363 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 431042 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 419393 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 26817 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 32600 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 33227 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 34511 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 84301 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

В Україні шахраї продають підроблену "Дію": як відрізнити фейк від оригіналу, розповіли в Мінцифрі

Київ • УНН

 • 120244 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Кожен громадянин може самостійно перевірити дійсність цифрового документа у “Дії” - у застосунку є зчитувач, яким можна просканувати QR-код іншого користувача. Про це розповів УНН керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Банік.

В Україні шахраї продають підроблену "Дію": як відрізнити фейк від оригіналу, розповіли в Мінцифрі

Цитата:

“Як відрізнити цифрові документи в офіційній Дії від фейкової? Щоб підтвердити свою особу, натисніть на цифровий документ у Дії. Згенерується QR-код, який представники бізнесу можуть зчитати сканером, представники поліції — планшетом, або будь-яка людина іншою Дією”, - каже Банік.

“Кожен може самостійно перевірити дійсність цифрового документа. У застосунку є зчитувач, яким можна просканувати QR-код іншого користувача Дії”, - зазначив він.

Деталі

Так, необхідно натиснути на іконку зчитувача у правому верхньому кутку та навести камеру смартфона на QR — паспорт перевіриться автоматично.

“Якщо документ фейковий, сканер або застосунок його не зчитають — відобразиться повідомлення про помилку. Фейковий документ не зчитується Дією, а лише сторонніми QR-сканерами й відкривається в браузері”, - пояснює керівник з розвитку електронних послуг.

Зокрема, зазначає Банік, дійсність паспорта в Дії можна перевірити через QR-код, який діє три хвилини.

“Завдяки цьому підробити, викрасти чи забути паспорт неможливо. А перевірити його дійсність кожен може через свій смартфон. Це принцип people to people, який ми впроваджуємо під час запуску всіх наших послуг”, - підкреслив посадовець.

Він закликав користувачів бути обережними і перевіряти дійсність цифрових документів.

Також У Мінцифри оприлюднено матеріал про користування цифровими документами в Дії та відео, як перевірити їх дійсність.

Контекст

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація про фейковий додаток "Дія" з редактором даних для Android, який розробили шахраї. У фейковій “Дії” начебто присутні екземпляри паспорту, картки платника податків, посвідчення водія та COVID-сертифікати.

Шахраї відзначають, що неповнолітні можуть купувати в магазинах алкоголь і сигарети завдяки фейковому застосунку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$65.17
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31