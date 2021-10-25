В Украине мошенники продают поддельное приложение "Дія": как отличить фейк от оригинала, рассказали в Минцифры

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 27944 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 59201 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 77534 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 231550 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 132568 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 400921 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316879 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215492 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245147 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255720 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
2м/с
59%
Популярные новости

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 11510 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 22169 просмотра

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 5002 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 4164 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 10431 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 978 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 10505 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 140447 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 231551 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 400921 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13443 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22187 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51096 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75421 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60267 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

В Украине мошенники продают поддельное приложение "Дія": как отличить фейк от оригинала, рассказали в Минцифры

Киев • УНН

 • 120244 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Каждый гражданин может самостоятельно проверить подлинность цифрового документа в приложении "Дія" - там есть считыватель, которым можно просканировать QR-код другого пользователя. Об этом рассказал УНН руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник.

В Украине мошенники продают поддельное приложение "Дія": как отличить фейк от оригинала, рассказали в Минцифры

Цитата:

"Как отличить цифровые документы в официальной "Дія" от фейковой? Чтобы подтвердить свою личность, нажмите на цифровой документ в "Дія". Сгенерируется QR-код, который представители бизнеса могут считать сканером, представители полиции - планшетом, или любой человек другой "Дія", - говорит Баник.

"Каждый может самостоятельно проверить подлинность цифрового документа. В приложении есть считыватель, которым можно просканировать QR-код другого пользователя "Дія", - отметил он.

Детали

Так, необходимо нажать на иконку считывателя в правом верхнем углу и навести камеру смартфона на QR - паспорт проверится автоматически.

"Если документ фейковый, сканер или приложение его не считает - появится сообщение об ошибке. Фейковый документ не считывается "Дія", а лишь сторонними QR-сканерами и открывается в браузере", - объясняет руководитель по развитию электронных услуг.

В частности, отмечает Баник, действительность паспорта в "Дія" можно проверить через QR-код, который действует три минуты.

"Благодаря этому подделать, украсть или забыть паспорт невозможно. А проверить его подлинность каждый может через свой смартфон. Это принцип people to people, который мы внедряем во время запуска всех наших услуг", - подчеркнул чиновник.

Он призвал пользователей быть осторожными и проверять действительность цифровых документов.

Также в Минцифры обнародован материал о пользовании цифровыми документами в "Дія" и видео, как проверить их подлинность.

Контекст

Ранее в СМИ появилась информация о фейковом приложении "Дія" с редактором данных для Android, который разработали мошенники. В фейковой "Дія" якобы присутствуют экземпляры паспорта, карточки налогоплательщика, водительское удостоверение и COVID-сертификаты.

Мошенники отмечают, что несовершеннолетние могут покупать в магазинах алкоголь и сигареты благодаря фейковым приложениям.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,472.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,809.53