В Украине мошенники продают поддельное приложение "Дія": как отличить фейк от оригинала, рассказали в Минцифры
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Каждый гражданин может самостоятельно проверить подлинность цифрового документа в приложении "Дія" - там есть считыватель, которым можно просканировать QR-код другого пользователя. Об этом рассказал УНН руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник.
Цитата:
"Как отличить цифровые документы в официальной "Дія" от фейковой? Чтобы подтвердить свою личность, нажмите на цифровой документ в "Дія". Сгенерируется QR-код, который представители бизнеса могут считать сканером, представители полиции - планшетом, или любой человек другой "Дія", - говорит Баник.
"Каждый может самостоятельно проверить подлинность цифрового документа. В приложении есть считыватель, которым можно просканировать QR-код другого пользователя "Дія", - отметил он.
Детали
Так, необходимо нажать на иконку считывателя в правом верхнем углу и навести камеру смартфона на QR - паспорт проверится автоматически.
"Если документ фейковый, сканер или приложение его не считает - появится сообщение об ошибке. Фейковый документ не считывается "Дія", а лишь сторонними QR-сканерами и открывается в браузере", - объясняет руководитель по развитию электронных услуг.
В частности, отмечает Баник, действительность паспорта в "Дія" можно проверить через QR-код, который действует три минуты.
"Благодаря этому подделать, украсть или забыть паспорт невозможно. А проверить его подлинность каждый может через свой смартфон. Это принцип people to people, который мы внедряем во время запуска всех наших услуг", - подчеркнул чиновник.
Он призвал пользователей быть осторожными и проверять действительность цифровых документов.
Также в Минцифры обнародован материал о пользовании цифровыми документами в "Дія" и видео, как проверить их подлинность.
Контекст
Ранее в СМИ появилась информация о фейковом приложении "Дія" с редактором данных для Android, который разработали мошенники. В фейковой "Дія" якобы присутствуют экземпляры паспорта, карточки налогоплательщика, водительское удостоверение и COVID-сертификаты.
Мошенники отмечают, что несовершеннолетние могут покупать в магазинах алкоголь и сигареты благодаря фейковым приложениям.