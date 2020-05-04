В Україні ще троє прикордонників захворіли на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. В Україні з початку пандемії на COVID-19 захворіло 17 прикордонників, за минулу стало відомо про 3 нові випадки захворювання. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
“Станом на 4 травня 2020 року 17 представників Державної прикордонної служби України — військовослужбовців та працівників — мають лабораторно підтверджений діагноз COVID-19”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що наразі під контролем медиків перебувають понад три сотні прикордонників, які контактували з хворими.
Переважна більшість контактних осіб — перебувають на самоізоляції, решта ізольовані в підрозділах чи обсерваторах.
“Так, учора лабораторне підтвердження захворювання на COVID-19 отримали ще троє представників Державної прикордонної служби України в Одеській області. У підрозділах провели необхідну дезінфекцію приміщень та вжили всіх запобіжних заходів, зокрема, й щодо направлення на самоізоляцію під контролем лікарів відомства персоналу, який контактував з хворими”, — додається у повідомленні.
Загалом, на сьогодні із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які хворіють на COVID-19 одужав 1 військовослужбовець.
Нагадаємо, що на 9 годину 4 травня в Україні зафіксовано 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.