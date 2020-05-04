В Украине еще трое пограничников заболели COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Украине с начала пандемии на COVID-19 заболело 17 пограничников, за прошедшие стало известно о 3 новых случаях заболевания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"По состоянию на 4 мая 2020 года 17 представителей Государственной пограничной службы Украины - военнослужащих и работников - имеют лабораторно подтвержденный диагноз COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время под контролем медиков находятся более трехсот пограничников, которые контактировали с больными.
Подавляющее большинство контактных лиц - находятся на самоизоляции, остальные изолированы в подразделениях или обсерваторах.
"Так, вчера лабораторное подтверждение заболевания COVID-19 получили еще трое представителей Государственной пограничной службы Украины в Одесской области. В подразделениях провели необходимую дезинфекцию помещений и приняли все меры предосторожности, в частности, и относительно направления на самоизоляцию под контролем врачей ведомства персонала, контактировавшего с больными", - добавляется в сообщении.
В общем, на сегодня из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, заболевших COVID-19, выздоровел 1 военнослужащий.
Напомним, что на 9:00 4 мая в Украине зафиксировано 12 331 случай коронавирусной болезни COVID-19.