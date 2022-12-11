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В Україні розробили дрон, який зможе повертатися назад

В Україні розробили дрон, який зможе повертатися назад

Київ • УНН

 • 771021 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Керівник проєктів Укроборонпрому Олег Болдирєв в інтерв'ю виданню "Настоящее время" повідомив, що незабаром на озброєнні української армії з'явиться ударний дрон, який після ураження цілі зможе повертатися назад, передає УНН.

Деталі

"Він уже є. Я назвав би його "нульовим пацієнтом". Машина літає, машина зараз проходить навчання, тому що ми, говорячи про ударний безпілотник, говоримо про варіант камікадзе. Але ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть камікадзе з можливістю повернення", – повідомив Болдирєв.

Він додав, що безпілотник частково складається з імпортних деталей, але розробка його – українська.

"Практично всі БПЛА частково складаються з іноземних комплектуючих. Україна не робить відеокамери потрібного розширення", – додав Болдирєв.

Нагадаємо

Раніше повідомляли, що Укроборонпром завершує роботу зі створення ударного українського безпілотника.

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