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В Україні розпочалась програма забезпечення безкоштовними ліками - В.Гройсман

В Україні розпочалась програма забезпечення безкоштовними ліками - В.Гройсман

Київ • УНН

 • 13077 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Програма забезпечення безкоштовними ліками в Україні розпочалася, всі рішення ухвалені. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи позачергове засідання уряду, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

Прем'єр наголосив, що програма забезпечення безкоштовними ліками громадян України, які страждають на діабет, астму, серцево-судинні захворювання, розпочала роботу з 1 квітня, всі рішення ухвалені.

"Ми почали з 1 квітня. Хочу запевнити українських громадян - ви будете отримувати безкоштовні ліки - ті, кому це необхідно. Рішення прийнято, система має працювати", - підкреслив Глава Уряду.

Нагадаємо, що програма передбачає реімбурсацію (відшкодування з державного бюджету вартості ліків) для людей, які зараз найменше забезпечені медикаментами.

Як повідомляв УНН, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення в регіони 500 млн грн на програму безкоштовних ліків для хронічно хворих з 1 квітня.

Українські Національні Новини

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