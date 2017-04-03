В Україні розпочалась програма забезпечення безкоштовними ліками - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Програма забезпечення безкоштовними ліками в Україні розпочалася, всі рішення ухвалені. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи позачергове засідання уряду, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
Прем'єр наголосив, що програма забезпечення безкоштовними ліками громадян України, які страждають на діабет, астму, серцево-судинні захворювання, розпочала роботу з 1 квітня, всі рішення ухвалені.
"Ми почали з 1 квітня. Хочу запевнити українських громадян - ви будете отримувати безкоштовні ліки - ті, кому це необхідно. Рішення прийнято, система має працювати", - підкреслив Глава Уряду.
Нагадаємо, що програма передбачає реімбурсацію (відшкодування з державного бюджету вартості ліків) для людей, які зараз найменше забезпечені медикаментами.
Як повідомляв УНН, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення в регіони 500 млн грн на програму безкоштовних ліків для хронічно хворих з 1 квітня.