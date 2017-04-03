В Украине началась программа обеспечения бесплатными лекарствами - В.Гройсман

Премьер подчеркнул, что программа обеспечения бесплатными лекарствами граждан Украины, страдающих диабетом, астмой, сердечно-сосудистые заболевания, начала работу с 1 апреля, все решения приняты.

"Мы начали с 1 апреля. Хочу заверить украинских граждан - вы будете получать бесплатные лекарства - те, кому это необходимо. Решение принято, система должна работать", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, что программа предусматривает реимбурсацию (возмещение из государственного бюджета стоимости лекарств) для людей, которые сейчас меньше обеспечены медикаментами.

Как сообщал УНН, Кабинет Министров принял решение о выделении в регионы 500 млн грн на программу бесплатных лекарств для хронически больных с 1 апреля.