В Украине началась программа обеспечения бесплатными лекарствами - В.Гройсман

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 21917 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100081 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 115523 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174180 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127710 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123507 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116322 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106411 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107456 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103877 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В Украине началась программа обеспечения бесплатными лекарствами - В.Гройсман

В Украине началась программа обеспечения бесплатными лекарствами - В.Гройсман

Киев  •  УНН

 • 13067 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Программа обеспечения бесплатными лекарствами в Украине началась, все решения приняты. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая внеочередное заседание правительства, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Премьер подчеркнул, что программа обеспечения бесплатными лекарствами граждан Украины, страдающих диабетом, астмой, сердечно-сосудистые заболевания, начала работу с 1 апреля, все решения приняты.

"Мы начали с 1 апреля. Хочу заверить украинских граждан - вы будете получать бесплатные лекарства - те, кому это необходимо. Решение принято, система должна работать", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, что программа предусматривает реимбурсацию (возмещение из государственного бюджета стоимости лекарств) для людей, которые сейчас меньше обеспечены медикаментами.

Как сообщал УНН, Кабинет Министров принял решение о выделении в регионы 500 млн грн на программу бесплатных лекарств для хронически больных с 1 апреля.

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