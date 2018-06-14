В Україні розпочала роботу Рада з питань інтелектуальної власності
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Сьогодні відбулося перше засідання Ради з питань інтелектуальної власності, яка створена для посилення захисту прав інтелектуальної власності в Україні, протидії “патентному троллінгу”, боротьби з інтернет піратством, легалізації програмного забезпечення в органах державної влади, організації функціонування Центрів підтримки технологій та інновацій та взаємодії з Вищим спеціалізованим судом з питань інтелектуальної власності. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу уряду.
Основними завданнями Ради є координація взаємодії органів виконавчої влади, бізнесу та громадського сектору у сфері інтелектуальної власності; визначення шляхів та механізмів розв’язання проблемних питань, які виникають під час формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; розробка законодавчих змін у сфері інтелектуальної власності, зокрема щодо розвитку цієї сфери, забезпечення інтеграції України у міжнародний та європейський інтелектуальний простір з урахуванням національних інтересів України, розвитку і реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності тощо.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко підписав Закон “Про забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності УЄФА під час проведення в Україні фінальних матчів Ліги Чемпіонів УЄФА та Ліги Чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018”, прийнятий Верховною Радою 22 травня 2018 року.