В Україні продали активів збанкрутілих банків ще на 112 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Протягом минулого тижня від продажу активів збанкрутілих банків в Україні було отримано 112 мільйонів гривень. Про це повідомили у пресслужбі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передає УНН.
Так, за даними ФГВФО, з 2 по 6 вересня відбувся продаж активів 11 банків, на суму 112,0 млн гривень.
Із них на суму 50,12 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 61,70 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,09 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,06 млн грн – від реалізації активів групи "цінні папери/корпоративні права", 0,01 млн грн – від продажу монет та банківських металів, 0,02 млн грн – від продажу інших активів (нестачі, бланки, нематеріальні активи та ін.)
Найбільше коштів отримали від реалізації активів ПАТ “КБ “Надра” на суму 49,37 млн грн, АТ “ ВТБ Банк” на суму 43,86 млн грн, АТ "Дельта Банк" на суму 5,82 млн грн.
Як повідомляв УНН, Фонд гарантування вкладів виплатив вкладникам майже 90 млрд грн.