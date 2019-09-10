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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108847 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120647 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112220 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118338 просмотра

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В Украине продали активов обанкротившихся банков еще на 112 млн грн

В Украине продали активов обанкротившихся банков еще на 112 млн грн

Киев  •  УНН

 • 8224 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. На прошлой неделе от продажи активов обанкротившихся банков в Украине было получено 112 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает УНН.

Так, по данным ФГВФЛ, с 2 по 6 сентября состоялась продажа активов 11 банков на сумму 112,0 млн гривен.

Из них на сумму 50,12 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 61,70 млн грн - по реализации основных средств банков. Кроме того, 0,09 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 0,06 млн грн - от реализации активов группы "ценные бумаги/корпоративные права", 0,01 млн грн - от продажи монет и банковских металлов, 0,02 млн грн - от продажи других активов (недостачи, бланки, нематериальные активы и др.)

Больше всего средств получили от реализации активов ПАО "КБ "Надра" на сумму 49,37 млн грн, АО "ВТБ Банк" на сумму 43,86 млн грн, АО "Дельта Банк" на сумму 5,82 млн грн.

Как сообщал УНН, Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам почти 90 млрд грн.

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