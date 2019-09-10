В Украине продали активов обанкротившихся банков еще на 112 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. На прошлой неделе от продажи активов обанкротившихся банков в Украине было получено 112 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает УНН.
Так, по данным ФГВФЛ, с 2 по 6 сентября состоялась продажа активов 11 банков на сумму 112,0 млн гривен.
Из них на сумму 50,12 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 61,70 млн грн - по реализации основных средств банков. Кроме того, 0,09 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 0,06 млн грн - от реализации активов группы "ценные бумаги/корпоративные права", 0,01 млн грн - от продажи монет и банковских металлов, 0,02 млн грн - от продажи других активов (недостачи, бланки, нематериальные активы и др.)
Больше всего средств получили от реализации активов ПАО "КБ "Надра" на сумму 49,37 млн грн, АО "ВТБ Банк" на сумму 43,86 млн грн, АО "Дельта Банк" на сумму 5,82 млн грн.
Как сообщал УНН, Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам почти 90 млрд грн.