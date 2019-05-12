В Україні прискорилось подорожчання молочної продукції

"Уповільнилося подорожчання продуктів харчування з високим ступенем обробки (до 8,4% р/р). Завдяки розширенню пропозиції та падінню світових цін у квітні тривало зниження темпів зростання цін на м’ясні продукти. Вартість соняшникової олії майже зрівнялася з минулорічною завдяки рекордному врожаю соняшнику та зниженню цін на олійні у світі. Унаслідок слабшого тиску з боку виробничих витрат та очікувань гарного врожаю пшениці цього року також уповільнилося зростання вартості хліба. Водночас через підвищення світових цін та зниження поголів‘я корів дещо прискорилося подорожчання молочної продукції", - повідомили у НБУ.



Як повідомляв УНН, торік виробництво молочної продукції в Україні збільшилось на 21,4 %.