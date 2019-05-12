В Україні прискорилось подорожчання молочної продукції
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Базова інфляція у квітні сповільнилася до 7,4% у річному вимірі з 7,6% у березні. Через підвищення світових цін та зниження поголів‘я корів дещо прискорилося подорожчання молочної продукції. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
"Уповільнилося подорожчання продуктів харчування з високим ступенем обробки (до 8,4% р/р). Завдяки розширенню пропозиції та падінню світових цін у квітні тривало зниження темпів зростання цін на м’ясні продукти. Вартість соняшникової олії майже зрівнялася з минулорічною завдяки рекордному врожаю соняшнику та зниженню цін на олійні у світі. Унаслідок слабшого тиску з боку виробничих витрат та очікувань гарного врожаю пшениці цього року також уповільнилося зростання вартості хліба. Водночас через підвищення світових цін та зниження поголів‘я корів дещо прискорилося подорожчання молочної продукції", - повідомили у НБУ.
Як повідомляв УНН, торік виробництво молочної продукції в Україні збільшилось на 21,4 %.