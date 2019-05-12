В Украине ускорилось подорожание молочной продукции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Базовая инфляция в апреле замедлилась до 7,4% в годовом измерении с 7,6% в марте. Из-за повышения мировых цен и снижения поголовья коров несколько ускорилось удорожание молочной продукции. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.
"Замедлилось подорожания продуктов питания с высокой степенью обработки (до 8,4% г / г). Благодаря расширению предложения и падению мировых цен в апреле продолжилось снижение темпов роста цен на мясные продукты. Стоимость подсолнечного масла почти сравнялась с прошлогодней благодаря рекордному урожаю подсолнечника и снижению цен на масличные в мире. В результате слабого давления со стороны производственных затрат и ожиданий хорошего урожая пшеницы в этом году также замедлился рост стоимости хлеба. В то же время из-за повышения мировых цен и снижения поголовья коров несколько ускорилось удорожание молочной продукции", - сообщили в НБУ.
Как сообщал УНН, в прошлом году производство молочной продукции в Украине увеличилось на 21,4% .