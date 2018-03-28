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В Україні презентують Національну дитячу раду

В Україні презентують Національну дитячу раду

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Завтра Уповноважений Президента України з прав дитини в Україні Микола Кулеба презентує Національну дитячу раду, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-служби організації.

У повідомленні зазначено, що “відтепер маленькі українці зможуть долучатись до ухвалення рішень на найвищому рівні, а також формувати дитячу політику всієї країни”.

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У складі Ради — лідери учнівського самоврядування та випускники інтернатних закладів з різних куточків України.

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Завтра 29 березня об 11:00 відбудуться установчі збори організації, а уже о 12.00 з представниками Національної дитячої ради зустрінеться письменник, меценат і мотивацій тренер Нік Вуйчич.

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