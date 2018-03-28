В Україні презентують Національну дитячу раду
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Завтра Уповноважений Президента України з прав дитини в Україні Микола Кулеба презентує Національну дитячу раду, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-служби організації.
У повідомленні зазначено, що “відтепер маленькі українці зможуть долучатись до ухвалення рішень на найвищому рівні, а також формувати дитячу політику всієї країни”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада ухвалила закон про посилення гарантій безпеки дітей
У складі Ради — лідери учнівського самоврядування та випускники інтернатних закладів з різних куточків України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні більше 70 тис. дітей-сиріт
Завтра 29 березня об 11:00 відбудуться установчі збори організації, а уже о 12.00 з представниками Національної дитячої ради зустрінеться письменник, меценат і мотивацій тренер Нік Вуйчич.