В Україні понад 52% молоді мають по 4 смартфони на одну особу – дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. В Україні 52,1% молоді мають по 4 смартфони на одну особу. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані дослідження щодо цифрової грамотності населення, проведеного Міністерством цифрової трансформації.
Так, за результатами дослідження, 52,1% молоді віком від 10 до 17 років мають більше 4 смартфонів. І лише 2% молоді не мають жодного смартфону.
Окрім того, 15,7% населення не мають жодного смартфону. Одним смартфоном володіє 30,6% населення, двома – 26,4%, трьома – 16,5%, а більше 4 смартфонів має 10,8% населення.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні у 51% сімей немає жодного комп’ютера, а 49,4% не мають жодного ноутбука.