В Україні подешевшали курятина та яйця
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. За останній місяць в Україні подешевшала курятина та яйця. Про це свідчать дані інфляційного барометра станом на 9 серпня, передає УНН.
Ціни знизилися на 7%. Курячі яйця тепер коштують 27,4 грн за десяток, а курятина - 91,09 грн за кілограм продукту.
Також за місяць подешевшала сметана — на 7,7% до 53,1 грн за кг, цукор — на 1,4% до 15,4 грн за кг, крупи гречані - на 6,2% до 20,2 грн за кг, ковбаси - на 3,1% до 170,3 грн за кг.
Поряд з цим, подорожчала яловичина — на 5,6% до 136,4 грн за кг. Відбулося зростання вартості макарон — на 11,5% та олії - на 5,7%, до 38,4 грн за літр.
Нагадаємо, Україна очолила ТОП-50 країн з найдешевшою курятиною. Цього року очікується збільшення виробництва курятини в Україні за рахунок запуску другої лінії Вінницької птахофабрики МХП.