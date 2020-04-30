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В Україні планують запровадити електронну реєстрацію лікарських засобів

Київ • УНН

 • 12213 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України планує запровадити електронну реєстрацію лікарських засобів для доступу до кращих продуктів зарубіжних і вітчизняних виробників. Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, передає кореспондент УНН.

"Щоб в Україні був доступ до медикаментів українського виробника і до кращих продуктів зарубіжних виробників, на сайті Міністерства охорони здоров'я оприлюднений для громадського обговорення нормативний документ, який дозволить здійснювати електронну реєстрацію лікарських засобів", - сказала вона.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я триває аудит, під час якого аналізують закупівлі міністерства за попередні роки та що ще необхідно закупити. Наразі в Україні більше 1300 міжнародних непатентованих назв, якими має забезпечувати держава. 

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