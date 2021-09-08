В Україні планують штрафувати за погане надання соцпослуг

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Кабінет міністрів України підтримав законопроект, яким запроваджуються штрафні санкції в разі недотримання вимог законодавства та інших зобов’язань у соціальній сфері. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками рішення уряду, пише УНН.

Цитата:

“Сьогодні підтримали законопроект, що запроваджує штрафні санкції в разі недотримання вимог законодавства та інших зобов’язань у соціальній сфері. Документ має запобігти виникненню ситуацій, коли заклади з надання соціальних послуг не виконують свою роль та становлять загрозу для людей. Наприклад, пожежа у будинку для літніх людей у Харкові”, — написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Деталі

За його словами, на сьогодні не визначено механізму контролю та відповідальності за порушення законодавства у сфері надання соціальних послуг.

“Тому ми пропонуємо запровадити штрафи, розмір яких коливатиметься залежно від порушень: від десяти до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 11,4 тис. грн до 2,3 млн грн)”, — зазначив Шмигаль.

Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові

21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Цей будинок для літніх людей був приватним пансіонатом “Золотий час”. Спочатку повідомлялося про 13 загиблих, однак пізніше їх кількість зросла до 15. Була названа попередня причина займання — необережне поводження з електронагрівальними приладами.

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