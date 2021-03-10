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В Україні планують нововведення на ринку облігацій: уряд ухвалив рішення

Київ • УНН

 • 13670 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Коло первинних дилерів на ринку облігацій внутрішніх державних позик планують розширити. Сьогодні під час засідання уряд ухвалив відповідну постанову "Про внесення змін до Положення про інститут первинних дилерів", передає УНН з посиланням на дані пресслужби Мінфіну.

Деталі

Раніше, відповідно до попередньої редакції Положення про інститут первинних дилерів, учасниками розміщення ОВДП могли бути тільки банки.

"Утім, торгівці цінними паперами, які створюють значний попит та мають можливість придбавати облігації під час проведення Мінфіном аукціонів лише через банки – первинні дилери, втрачали конкурентну перевагу через обмеження видом фінансових установ, які допущені до участі на них", - вказали у Міністерстві фінансів.

Таким чином, імплементація цієї постанови дозволяє внести зміни до Положення про інститут первинних дилерів, що визначатиме первинних дилерів, як фінансові установи, які відповідають встановленим до них вимогам.

Також вносяться уточнення щодо строку торгівлі облігаціями для цілей відбору первинних дилерів (протягом останнього року), щодо строку виконання зобов’язань первинними дилерами для цілей їх оцінювання (календарний рік), а також щодо виконання ними зобов’язань з підтримання ліквідності державних облігацій на вторинному ринку.

"Розширення кола первинних дилерів дозволить підвищити конкуренцію на первинному ринку ОВДП, сприятиме збільшенню ліквідності та зменшенню вартості запозичень на внутрішньому ринку запозичень для держави", - зазначили у Мінфіні.

Розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів дозволяє Мінфіну досягти однієї з цілей середньострокової стратегії Управління державним боргом.

Доповнення

Держборг України в січні цього року зріс в еквіваленті в національній валюті на 6,34 млрд грн (+0,25%) - до 2,558 трлн грн, та на 0,49 млрд дол. (+0,53%) в еквіваленті в іноземній валюті - до 90,74 млрд дол.

При цьому на кінець 2020 року держборг становив 2 551,94 млрд грн або 90,26 млрд дол., що у доларовому еквіваленті на 5,9 млрд дол., або 6,99% більше, ніж у 2019 році.

За даними Рахункової палати, до Бюджету-2020 від державних запозичень надійшло майже 639 млрд грн (37% фінансового ресурсу держбюджету). Цей обсяг майже на 66% перевищив витрати на погашення держборгу, що призвело до його збільшення.

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