В Украине планируют нововведения на рынке облигаций: правительство приняло решение
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Круг первичных дилеров на рынке облигаций внутреннего государственного займа планируют расширить. Сегодня во время заседания правительство приняло соответствующее постановление "О внесении изменений в Положение об институте первичных дилеров", передает УНН со ссылкой на данные пресс-службы Минфина.
Детали
Ранее, согласно предыдущей редакции Положения об институте первичных дилеров, участниками размещения ОВГЗ могли быть только банки.
"Впрочем, торговцы ценными бумагами, которые создают значительный спрос и имеют возможность приобретать облигации при проведении Минфином аукционов только через банки - первичные дилеры, теряли конкурентное преимущество из-за ограничений видом финансовых учреждений, которые допущены к участию в них", - указали в Министерстве финансов.
Таким образом, имплементация этого постановления позволяет внести изменения в Положение об институте первичных дилеров, определять первичных дилеров, как финансовые учреждения, которые соответствуют установленным к ним требованиям.
Также вносятся уточнения по срокам торговли облигациями для целей отбора первичных дилеров (в течение последнего года), о сроке исполнения обязательств первичными дилерами для целей их оценки (календарный год), а также по выполнению ими обязательств по поддержанию ликвидности государственных облигаций на вторичном рынке.
"Расширение круга первичных дилеров позволит повысить конкуренцию на первичном рынке ОВГЗ, будет способствовать увеличению ликвидности и уменьшению стоимости заимствований на внутреннем рынке заимствований для государства", - отметили в Минфине.
Развитие внутреннего рынка государственных ценных бумаг позволяет Минфину достичь одной из целей среднесрочной стратегии управления государственным долгом.
Дополнение
Госдолг Украины в январе этого года вырос в эквиваленте в национальной валюте на 6,34 млрд грн (+0,25%) - до 2,558 трлн грн, и на 0,49 млрд дол. (+0,53%) в эквиваленте в иностранной валюте - до 90,74 млрд долл.
При этом на конец 2020 года госдолг составлял 2 551,94 млрд грн или 90,26 млрд долл., что в долларовом эквиваленте на 5,9 млрд долл., или 6,99% больше, чем в 2019 году.
По данным Счетной палаты, в Бюджет-2020 от государственных заимствований поступило почти 639 млрд грн (37% финансового ресурса госбюджета). Этот объем почти на 66% превысил расходы на погашение госдолга, что привело к его увеличению.