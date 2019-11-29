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Українців попередили про оновлені медичні протипоказання щодо щеплень

Українців попередили про оновлені медичні протипоказання щодо щеплень

Київ • УНН

 • 22118 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. В Україні оновили перелік медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень. Про це Міністерство охорони здоров’я повідомило на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"26 листопада Міністерство юстиції зареєструвало наказ із оновленим переліком медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень. Цей наказ допомагатиме лікарям приймати рішення про щеплення пацієнта. Він деталізує процес вакцинації при різних протипоказах і створює максимально безпечні умови для людей, які мають протипокази до рекомендованих щеплень", - написали у МОЗ.

Так, серед переваг оновленого переліку:

  • передбачає техніку проведення профілактичного щеплення при можливих загрозах;
  • додає детальну інформацію про те, як людям із протипоказаннями та застереженнями контактувати з тими, хто отримав профілактичні щеплення;
  • розширює рекомендації стосовно вакцинації вагітних та жінок у період лактації;
  • кожен абсолютний протипоказ описується з точки зору різних клінічних станів.

Нагадаємо, в Україні впродовж тижня з 18 по 24 листопада на ГРВІ захворіло майже 159 тис. українців, із них більше 68% - діти.

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