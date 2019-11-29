Украинцев предупредили об обновленных медицинских противопоказаниях к прививкам

"26 ноября Министерство юстиции зарегистрировало приказ с обновленным перечнем медицинских противопоказаний и предостережений к проведению профилактических прививок. Этот приказ будет помогать врачам принимать решение о прививках пациента. Он детализирует процесс вакцинации при различных противопоказаниях и создает максимально безопасные условия для людей, которые имеют противопоказания к рекомендованным прививкам", - написали в Минздраве.

Так, среди преимуществ обновленного перечня:



предусматривает технику проведения профилактической прививки при возможных угрозах;



добавляет подробную информацию о том, как людям с противопоказаниями и предостережениями контактировать с теми, кто получил профилактические прививки;



расширяет рекомендации по вакцинации беременных и женщин в период лактации;



каждое абсолютное противопоказание описывается с точки зрения различных клинических состояний.



Напомним, в Украине в течение недели с 18 по 24 ноября на ОРВИ заболело почти 159 тыс. украинцев, из них более 68% - дети.