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В Україні оголосили штормове попередження

В Україні оголосили штормове попередження

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

"28 квітня на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі, вдень у західних областях місцями шквали 15-20 м/с. ( I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики. 

У прес-службі додали, що 28 квітня в Україні хмарно з проясненнями. В Україні, крім південних, Кіровоградської та Дніпропетровської областей, короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°; вдень 19-24°, на крайньому заході 15-18°.

Як повідомляв УНН, у найближчі три доби характер погоди зміниться

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