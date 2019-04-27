В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"28 квітня на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі, вдень у західних областях місцями шквали 15-20 м/с. ( I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.
У прес-службі додали, що 28 квітня в Україні хмарно з проясненнями. В Україні, крім південних, Кіровоградської та Дніпропетровської областей, короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°; вдень 19-24°, на крайньому заході 15-18°.
Як повідомляв УНН, у найближчі три доби характер погоди зміниться.