В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"27 квітня у західних областях грози, вдень місцями шквали 15-20 м/с. ( I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синопктики", - повідомили синоптики.
Як повідомляв УНН, завтра у західних, вдень і в північних областях, в наступні дві доби на більшій частині території країни короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті та Прикарпатті 28-29 квітня значні дощі. Температура вночі 5-12°, вдень 18-25°, у понеділок зниження до 12-17°, на півдні країни до 18-23°. 30 квітня – 1 травня переважатиме дощова погода з денною температурою 10-16°, на півдні країни до 20°", - повідомили синоптики.
На Київщині завтра вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°; у Києві вночі 8-10°, вдень 22-24°.
Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на травневі свята.