В Україні офіційно опублікували закон щодо протидії рейдерству
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Закон "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству" офіційно опублікований у газеті Верховної Ради "Голос України" від 15 січня, повідомляє УНН.
Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування. З наступного дня опублікування закону набирає чинності лише підпункт 3 пункту 6 прикінцевих положень, в якому зазначено, що у тримісячний строк із дня набрання чинності вимог цього закону треба:
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- затвердити порядок проведення суцільної звірки відповідності відомостей Державного земельного кадастру із відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
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- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом,
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- забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону тощо.
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Проект закону №0858 про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству передбачає захист майнових прав власників і користувачів земельних ділянок, запобігання протиправному поглинанню і захопленню підприємств в аграрному секторі економіки.
За словами авторів законопроекту, він має на меті запровадження на законодавчому рівні дієвих запобіжників, які б унеможливили:
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- неправомірне заволодіння землями, які використовуються сільськогосподарськими підприємствами, у тому числі шляхом подвійної реєстрації договорів оренди земельних ділянок, які ними використовуються;
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- захоплення майна сільськогосподарських підприємств;
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- поглинання сільськогосподарських підприємств шляхом протиправного привласнення корпоративних прав;
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- протиправне зупинення діяльності сільськогосподарських підприємств внаслідок необґрунтованого накладення арешту на майно та активи підприємств, силової протидії їх виробничій діяльності.
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Нагадаємо, нардепи ухвалили законопроект про внесення змін до законодавчих актів щодо протидії рейдерству 5 грудня 2019 року.