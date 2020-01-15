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В Украине официально опубликовали закон о противодействии рейдерству

В Украине официально опубликовали закон о противодействии рейдерству

Киев  •  УНН

 • 15472 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству" официально опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины" от 15 января, сообщает УНН.

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования. Со следующего дня опубликования закона вступает в силу только подпункт 3 пункта 6 заключительных положений, в котором указано, что в трехмесячный срок со дня вступления в силу требований этого закона следует:

  • утвердить порядок проведения сплошной сверки соответствия сведений Государственного земельного кадастра со сведениями Государственного реестра прав на недвижимое имущество,
  • привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом,
  • обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации настоящего Закона и тому подобное.

Проект закона №0858 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству предусматривает защиту имущественных прав собственников и пользователей земельных участков, предотвращения противоправному поглощению и захвату предприятий в аграрном секторе экономики.

По словам авторов законопроекта, он имеет целью введение на законодательном уровне действенных предохранителей, которые бы сделали невозможным:

  • неправомерное завладение землями, которые используются сельскохозяйственными предприятиями, в том числе путем двойной регистрации договоров аренды земельных участков, используемых ими;
  • захват имущества сельскохозяйственных предприятий;
  • поглощение сельскохозяйственных предприятий путем противоправного присвоения корпоративных прав;
  • противоправная остановки деятельности сельскохозяйственных предприятий вследствие необоснованного наложения ареста на имущество и активы предприятий, силового противодействия их производственной деятельности.

Напомним, нардепы приняли законопроект о внесении изменений в законодательные акты по противодействию рейдерству 5 декабря 2019 года.

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