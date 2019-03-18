В Україні не буде ніяких приватних армій - президент
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Україні не буде ніяких приватних армій. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє УНН.
“Позиція Президента України абсолютно чітка — в Україні немає, не було і не буде ніяких приватних армій”, — сказав він.
Він також нагадав, що у 2014 році деякі українські олігархи намагалися створити приватне військо.
“Наші рішучі дії це ліквідували. Саме ця позиція буде продемонстрована і в 2019 році. Ніхто, крім держави не буде мати монополію на застосування сили”, — наголосив Президент.
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Нагадаємо, міжнародний кримінальний суд (МКС) може спеціально створити воєнний трибунал для розгляду “Ситуації в Україні” (офіційна назва справи по Україні в МКС).