В Україні нарахували 29 СІЗО - Офіс Омбудсмена
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. В Україні налічується 29 слідчих ізоляторів і установ виконання покарань з функцією слідчого ізолятору. Більшість з них, перебуває у такому ж стані, як і столичний ізолятор, який нещодавно перевіряли і виявили, що ув’язнені сплять по черзі. Про це під час брифінгу "Стан СІЗО в Україні" повідомив представник Уповноваженого з дотримання прав людини в місцях несвободи Олександр Гатіятуллін, передає кореспондент УНН.
"Усього таких установ, слідчих ізоляторів і установ виконання покарань з функцією слідчого ізолятору в Україні - 29. Усі вони, більшість з них, у такому стані, в якому перебуває Київський слідчий ізолятор", - повідомив Гатіятуллін.
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Він зазначив, що у такому стані вони перебувають, зокрема, через вік будівель, що були збудовані у минулому сторіччі.
"Останній новий ізолятор був збудований наприкінці 80-х років - це Сумський слідчий ізолятор. Тобто, ви розумієте, у якому стані перебувають будівлі та особи, які взяті під варту", - резюмує представник Уповноваженого.
Нагадаємо, міністр юстиції України Денис Малюська без попередження відвідав Лук’янівське СІЗО і поділився враженнями на своїй сторінці у Facebook.
Пізніше він зазначив, що Лук’янівське СІЗО - не найгірше в країні.