В Україні нарахували 29 СІЗО - Офіс Омбудсмена

КИЇВ. 21 січня. УНН. В Україні налічується 29 слідчих ізоляторів і установ виконання покарань з функцією слідчого ізолятору. Більшість з них, перебуває у такому ж стані, як і столичний ізолятор, який нещодавно перевіряли і виявили, що ув’язнені сплять по черзі. Про це під час брифінгу "Стан СІЗО в Україні" повідомив представник Уповноваженого з дотримання прав людини в місцях несвободи Олександр Гатіятуллін, передає кореспондент УНН.