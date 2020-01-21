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В Украине насчитали 29 СИЗО - Офис Омбудсмена

Киев • УНН

 • 13512 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В Украине насчитывается 29 следственных изоляторов и учреждений исполнения наказаний с функцией следственного изолятора. Большинство из них находится в таком же состоянии, как и столичный изолятор, который недавно проверяли и обнаружили, что заключенные спят по очереди. Об этом во время брифинга "Состояние СИЗО в Украине" сообщил представитель Уполномоченного по соблюдению прав человека в местах несвободы Александр Гатиятуллин, передает корреспондент УНН.

В Украине насчитали 29 СИЗО - Офис Омбудсмена

"Всего таких учреждений, следственных изоляторов и учреждений исполнения наказаний с функцией следственного изолятора в Украине - 29. Все они, большинство из них, в таком состоянии, в котором находится Киевский следственный изолятор", - сообщил Гатиятуллин.

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Он отметил, что в таком состоянии они находятся, в частности, из-за возраста зданий, которые были построены в прошлом веке.

"Последний новый изолятор был построен в конце 80-х годов - это Сумской следственный изолятор. То есть, вы понимаете, в каком состоянии находятся здания и лица, взятые под стражу", - резюмирует представитель Уполномоченного.

Напомним, министр юстиции Украины Денис малюська без предупреждения посетил Лукьяновское СИЗО и поделился впечатлениями на своей странице в Facebook.

Позже он отметил, что Лукьяновское СИЗО - не самое плохое в стране.

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