В Украине насчитали 29 СИЗО - Офис Омбудсмена

КИЕВ. 21 января. УНН. В Украине насчитывается 29 следственных изоляторов и учреждений исполнения наказаний с функцией следственного изолятора. Большинство из них находится в таком же состоянии, как и столичный изолятор, который недавно проверяли и обнаружили, что заключенные спят по очереди. Об этом во время брифинга "Состояние СИЗО в Украине" сообщил представитель Уполномоченного по соблюдению прав человека в местах несвободы Александр Гатиятуллин, передает корреспондент УНН.