В Україні нараховується 16,7 млн зайнятих осіб – Держстат
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У ІІ кварталі поточного року в Україні нараховувалось 16,7 млн зайнятих осіб. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.
За даними Держстату, кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше у ІІ кварталі 2019 р. становила 16,8 млн осіб, а у віці 15-70 років — 16,7 млн осіб.
За відносними показниками рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 52,2%, а серед населення віком 15-70 років — 58,6%.
Нагадаємо, станом на серпень рівень безробіття серед українців знизився на 0,7%, а рівень зайнятості зріс на 1,2%.