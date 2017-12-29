В Україні набув чинності оновлений закон "Про прокуратуру"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. В Україні набув чинності закон "Про прокуратуру", відповідно до якого скасовується зменшення кількості прокурорів до 10 тис. з початку 2018 року. Вчора документ опублікували в "Голосі України", передає УНН.
З чинного закону вилучено норму, згідно з якою з 1 січня 2018 року кількість прокурорів повинна була зменшитися до 10 тис. осіб.
Нагадаємо, 7 грудня, депутати 229 голосами виключили із статті закону "Про прокуратуру" положення, де йдеться про зменшення кількості прокурорів з 1 січня 2018 року до 10 тисяч осіб. При цьому зберігається існуюча чисельність працівників прокуратури на рівні 15 тисяч осіб.