В Україні на копійки знизилася вартість свинини та сала
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. За місяць в Україні подешевшали деякі соціальні продукти харчування. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Зокрема, подешевшала свинина - на 86 коп. за 1 кг продукту. У червні середня вартість кілограму свинини в Україні становила 114,3 грн.
Також, зменшилася вартість сала - на 82 коп., до 67,9 грн за кг продукту. Ковбаси подешевшали на 68 коп. за кг продукту. У червні середня вартість кілограму ковбас в Україні становила 86,6 грн.
Поряд з цим, з початку року середні ціни на свинину та ковбаси в Україні зросли. Так, зокрема, свинина додала в ціні 4 грн за кг продукту, ковбаси - 4,07 грн. Водночас, сало з початку року в Україні подешевшало на 4,2 грн за 1 кг продукту.
Разом з тим, в Україні ростуть ціни на соціальні продукти харчування. І така ситуація є наслідком відмови держави від регулювання цін, вважає нардеп Сергій Тригубенко.
"Компенсатор у вигляді підвищення мінімальних пенсій і зарплат, яким хизується уряд, не спрацьовує, тому що інфляція зжирає свій чималий відсоток. У підсумку маємо, що необхідні для повноцінного життя продукти харчування людям стають все менш доступними", - зазначив депутат і додав, що підтримує своїх колег по парламенту, які закликають уряд відновити державне регулювання цін на соціальні продукти харчування.