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В Україні можуть частково змінити правила фотографування на документи

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У МВС обговорили питання фотографування на документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус для деяких категорій осіб. Зокрема було обговорено можливість розширення прав фотографування осіб приналежних до релігійних течій та різноманітних конфесій. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу МВС.

“Ми маємо зробити все, аби надати можливість особам, які належать до різних релігійних течій та конфесій, фотографуватися на документи без вразливості їх релігійних переконань. Вирішення цього питання, у масштабах України, лежить виключно в площині зміни стандартів”, — зауважила заступниця міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук.

Зі свого боку, голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк додав, що МВС разом із ДМС налаштовані на владнання проблеми, яка гостро стоїть для деяких представників релігійних течій та конфесій.

“Представники мусульманської спільноти та інших релігійних течій та конфесій висловили свою підтримку запропонованим шляхам вирішення цієї проблеми”, — йдеться в публікації прес-служби.

Міністерство внутрішніх справ спільно з ДМС звернулося до ДП “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” з проханням переглянути стандарти фотографування на документи.

На що генеральний директор зазначеного ДП підтвердив, що “відповідними органами, на які покладено здійснення функцій секретаріату технічного комітету стандартизації, підтримано необхідність перегляду ДСТУ 1303–94, з огляду на його невідповідність розвитку сучасних технологій, та зазначила, що перегляд цього стандарту включено до плану роботи інституту щодо його перегляду”.

Як повідомляв УНН, у Центральній виборчій комісії України повідомили, що Верховна Рада повинна внести зміни до закону “Про вибори Президента України” для того, аби врегулювати питання реєстрації кандидатів у президенти, котрі мають паспорт у формі ID-картки.

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