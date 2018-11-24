В Україні можуть частково змінити правила фотографування на документи

КИЇВ. 24 листопада. УНН. У МВС обговорили питання фотографування на документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус для деяких категорій осіб. Зокрема було обговорено можливість розширення прав фотографування осіб приналежних до релігійних течій та різноманітних конфесій. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу МВС.