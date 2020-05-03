В Україні кількість ПЛР-тестувань планують збільшити до 25 тис. на добу - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Міністерство охорони здоров’я планує збільшити щоденну кількість ПЛР-тестувань до 20-25 тисяч протягом місяця. Про це на брифінгу в неділю сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“За місяць ми вже збільшили, якщо рахувати з того періоду, коли я прийшов на посаду міністра охорони здоров’я, ми збільшили кількість тестувань з 700 до майже 7 тис. на добу. В найближчих планах у нас збільшення до 10 тис. Наші лабораторії до цього готові. Ми постійно розширюємо коло осіб, яких ми тестуємо методом ПЛР”, — заявив Степанов.
Також з його слів, МОЗ додатково, за кошти стабілізаційного фонду, планує закупити 30 ампліфікаторів, які будуть поставлені до лабораторій.
“.... Ми закуповуємо за кошти наших донорів відповідні ПЛР-системи для того, щоб збільшити кількість тестувань не до 10 тис. а до 20-25 тис. Маємо велику надію, що ми будемо в змозі це зробити вже протягом цього місяця”, — додав міністр.
Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано 11913 випадків COVID-19, з них 288 - летальні.