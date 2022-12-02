В Україні створять інститут Уповноваженого з міжнародного гуманітарного права

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Створити таку установу запропонувало Мінреінтеграції. Найближчим часом законопроєкт “Про застосування та дотримання норм міжнародного гуманітарного права в Україні” буде зареєстровано у Верховній Раді.

"У законопроекті передбачається запровадження інституту Уповноваженого з питань застосування МГП як посадової особи виконавчої гілки влади. Уповноважений буде відповідати за реалізацію міжнародно-правових зобов’язань України у галузі МГП. Зокрема, на нього буде покладено завдання з контролю за дотриманням прав осіб, які мають статус військовополонених", – зазначила Верещук.

Крім того, запровадять постійний парламентський контроль за дотриманням норм МГП в Україні. Його здійснюватиме тимчасова спеціальна комісія, яка діятиме на час збройного конфлікту. Вона розглядатиме питання дотримання прав і свобод людей в умовах війни, а також займатиметься поверненням українських захисників з ворожого полону.

Додамо

Також уточнили завдання та статус Національного інформаційного бюро, яке зараз діє на базі державного підприємства при Мінреінтеграції. Як зазначили, для належного функціонування мають бути інший статус і гарантії фінансування.

"Проектом пропонується надати НІБу статус державної установи. Це дозволить забезпечити стабільність роботи бюро та сприятиме більш ефективній взаємодії з державними органами влади та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста", – додала віцепрем'єр-міністр.