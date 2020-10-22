В Україні готують проект про електронне резидентство
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В Україні готують проект про електронне резидентство, в Раді зареєстровано відповідний законопроект. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал “Дія”.
"Електронне резидентство в Україні — ми готуємо проект, який залучить величезні інвестиції в Україну. Іноземці зможуть віддалено вести бізнес в Україні та розвиватись через партнерство зі світовими компаніями", - йдеться у повідомленні.
Так, називають наступні переваги:
- дистанційна реєстрація е-резидентів як ФОП;
- ведення бізнесу в юрисдикції України;
- відкриття банківських рахунків онлайн;
- спрощений доступ до адмінпослуг в Україні з е-підписом (КЕП).
Зазначається, що проект створюється для креативної індустрії, IT-спеціалістів, фрілансерів, підприємців.
"Зроблено важливий крок — в Раді зареєстровано законопроєкт, який врегулює механізми оподаткування е-резидентів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, уряд прийняв постанову "Про проведення експерименту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства", який дозволить іноземцям комфортні умови для бізнесу та залучить інвестиції до креативної економіки країни.