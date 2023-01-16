В Україні через застосування ракет Х-22 загинуло понад 90 людей

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«Застосування ракети Х-22 на сьогодні призвело до загибелі понад 90 людей в різних містах і містечках України. Також будемо розраховувати на допомогу наших міжнародних партнерів. В тому числі Офісу прокурора МКС, а також партнерів, які можуть поділитися з нами відповідною інформацію, щоб встановити всіх хто винен в кожному такому ударі», - розповів Костін.

Доповнення

Служба безпеки встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня, де загинуло 40 людей. Попередньо підтверджено тип російської крилатої ракети Х-22, якою ворог вдарив.

У результаті обстрілу наразі підтверджено загибель 40 людей, серед них – 3 дитини. Травмовано 75 потерпілих, з яких 14 дітей.

У багатоповерхівці повністю зруйновано 72 квартири, пошкоджено – 236, а також знищено 25 автомобілів.